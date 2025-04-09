Denizlispor'da kongreye kadar yeni başkan belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan yardımcısı olarak görev yapan Fatih Aslan Kazancıo'nun kulüp başkanımız Erhan Ergil’in kendi isteğiyle istifa etmesinin ardından yapılan görev dağılımı sonucunda bir sonraki genel kurula kadar kulüp başkanı olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.