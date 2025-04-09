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Denizlispor'da kongreye kadar yeni başkan belli oldu

Denizlispor'da kongreye kadar yeni başkan belli oldu

11:459/04/2025, Çarşamba
IHA
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Denizlispor'da kongreye kadar yeni başkan Fatih Aslan Kazancıo oldu.
Denizlispor'da kongreye kadar yeni başkan Fatih Aslan Kazancıo oldu.

Amatör Lig'e düşmeme mücadelesi veren Denizlispor'da geçen hafta başkan Erhan Ergil'in istifası sonrasında kongreye kadar başkanlık görevine Fatih Aslan Kazancıo getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan yardımcısı olarak görev yapan Fatih Aslan Kazancıo'nun kulüp başkanımız Erhan Ergil’in kendi isteğiyle istifa etmesinin ardından yapılan görev dağılımı sonucunda bir sonraki genel kurula kadar kulüp başkanı olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Denizlispor'da yönetime talip olup geçen hafta FIFA'daki acil borç dosyalarını ödeyerek uçurumun kıyısındaki takımın puan silme cezaları almasının önüne geçen eski yöneticilerden Yasin Özpek'in, tarihi henüz açıklanmayan kongrede aday olması bekleniyor. Sezona Ahmet Yalın Yıldırım başkanlığında başlayan Denizlispor, Aralık ayındaki kongrede aday bulamamış, Ocak ayındaki olağanüstü kongrede göreve seçilen Mehmet Uğur Tatar da kısa sürede istifa edince aynı ay yönetim içinden Erhan Ergil başkan olmuştu.


RIZA MERT AMELİYAT OLDU


Denizlispor'da, Ağrı 1970 Spor maçında sol omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcu Rıza Mert Pişirici ameliyat oldu. Yeşil-siyahlılarda futbolcular ve teknik ekip genç oyuncuyu yalnız bırakmadı.


#Denizlispor
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