Denizlispor'dan iki transfer birden

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Balat ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalandığı bildirilen açıklamada, "Bünyamin Balat'a 'hoş geldin' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Tarsus İdman Yurdu forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.
✍️ HOŞ GELDİN ASIM HAMZAÇEBİ
Kulübümüz, son olarak Tarsus İdman Yurdu forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi ile 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Asım Hamzaçebi'ye hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz. 💚🖤#Denizlispor pic.twitter.com/5xQ7GbN9Re
✍️ HOŞ GELDİN ASIM HAMZAÇEBİ