Denizlispor'dan TFF'ye hakem şikayeti

Maçta 83'üncü dakikada Ramazan Karakurt'un gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu iddia eden yönetim, harekete geçti. Karşılaşmanın görüntüleri ile TFF ve MHK'ya başvuran Denizlispor, hakemin cezalandırılmasını talep etti. Başkan Ahmet Yıldırım, "Görüntüler kurulda izlenecek. Haklılığımız ortaya çıkacak. 10 kişi kalmasak belki 1 puanı çıkarabilirdik. Çünkü daha süre vardı" dedi.