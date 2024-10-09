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Denizlispor'dan TFF'ye hakem şikayeti

Denizlispor'dan TFF'ye hakem şikayeti

12:229/10/2024, Çarşamba
DHA
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Denizlispor
Denizlispor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta Büyükçekmece Tepecikspor'a 2-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini alan Denizlispor'da yönetim, maçın hakemi Melih Kurt'u Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na şikayet etti.

Denizlispor'da yönetim, Tepecikspor maçının hakemi Melih Kurt'u Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na şikayet etti.


Maçta 83'üncü dakikada Ramazan Karakurt'un gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu iddia eden yönetim, harekete geçti. Karşılaşmanın görüntüleri ile TFF ve MHK'ya başvuran Denizlispor, hakemin cezalandırılmasını talep etti. Başkan Ahmet Yıldırım, "Görüntüler kurulda izlenecek. Haklılığımız ortaya çıkacak. 10 kişi kalmasak belki 1 puanı çıkarabilirdik. Çünkü daha süre vardı" dedi.

#Denizlispor
#TFF
#MHK

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