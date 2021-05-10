Deportivo Palestino takımından Filistin'e puşili destek

5. hafta müsabakasında Colo Colo ile deplasmanda karşılaşan Deportivo Palestino Kulübü, resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamayla maç öncesinde futbolcularının gösterdiği dayanışmayı alkışladıklarını duyurdu.
Seremoniye boyunlarına taktıkları Filistin'in geleneksel puşisi ile çıkan futbolcular, İsrail'in saldırılarını kınayarak Filistinlilerin yanında olduklarını gösterdi.
Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Deportivo Palestino, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 öne geçerek üç puanı kazandı.
Şili'nin en üst düzey futbol liginde yer alan kulüp, 1920 yılında ülkede yaşayan Filistinliler tarafından kuruldu.