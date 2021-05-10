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Spor Deportivo Palestino takımından Filistine puşili destek
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Deportivo Palestino takımından Filistin'e puşili destek

Şili Ligi'nde mücadele eden Deportivo Palestino takımı futbolcuları sahaya boyunlarına taktıkları puşiyle çıkarak, Filistin halkına destek verdi.

Haber Merkezi AA
Deportivo Palestino takımından Filistine puşili destek
Futbolcular sahaya böyle çıktı.

5. hafta müsabakasında Colo Colo ile deplasmanda karşılaşan Deportivo Palestino Kulübü, resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamayla maç öncesinde futbolcularının gösterdiği dayanışmayı alkışladıklarını duyurdu.

Seremoniye boyunlarına taktıkları Filistin'in geleneksel puşisi ile çıkan futbolcular, İsrail'in saldırılarını kınayarak Filistinlilerin yanında olduklarını gösterdi.

Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Deportivo Palestino, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 öne geçerek üç puanı kazandı.

Şili'nin en üst düzey futbol liginde yer alan kulüp, 1920 yılında ülkede yaşayan Filistinliler tarafından kuruldu.

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