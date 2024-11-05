Derbide sahaya domuz kafası attılar

Brezilya'daki Corinthians-Palmeiras derbisinde maç oynanırken sahaya domuz kafası atıldı. Bu ilginç eylem karşılaşmanın önüne geçti.
Brezilya Serie A'da Corinthians'ın Palmeiras'ı konuk ettiği maçta ilginç anlar yaşandı. Golsüz eşitlikle süren mücadelenin 39. dakikasında tribünden sahaya domuz kafası atıldı.
Corinthianslı futbolcu Yuri Alberto, domuz kafasını ayağıyla vurarak taç çizgisinin dışına uzaklaştırdı. Daha sonra da kulüp çalışanı domuz kafasını stadyumdan dışarı çıkardı.
Yuri Alberto, karşılaşmanın arından yaptığı açıklamada, "Neredeyse ayağımı kırıyordum. Bunun bir yastık falan olduğunu sandım ama bir domuz kafasıydı" diye konuştu.
Corinthians tribünlerinden sahaya atılan domuz kafasının ne anlama geldiği merak konusu oldu. Rakip takımı aşağılamak böyle bir eylemin yapıldığı öğrenildi.
Gergin geçen derbiyi 2-0 Corinthians kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Rodrigo Garro ve Yuri Alberto kaydetti.
Zirve mücadelesi veren Palmeiras, 61 puanda ikinci sırada kaldı. Corinthians ise puanını 38 yaptı ve 13. sıraya yükseldi.