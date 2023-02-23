|
Reklam
Reklam
Spor

Di Maria'dan efsane gol

Adı Galatasaray ile anılan Juventus'un Arjantinli yıldızı Di Maria takımının Nantes ile oynadığı Avrupa Ligi maçında iki gol atarken attığı ilk gol görülmeye değerdi. Di Maria'nın attığı golü haberimizden izleyebilirisiniz.

21:21 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Di Maria'nın gol anı

Di Maria'nın gol anı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Juventus, Nantes'a konuk oluyor. İtalya'da 1-1 biten maçın rövanşında Juventus maça hızlı başladı ve ilk 20 dakikada 2-0 öne geçti. İtalyan ekibinin iki golünü de adı Galatasaray ile anılan Di Maria attı. Arjantinli yıldızın atığı ilk gol ise sahalarda ender görülen cinstendi.

İşte Di Maria'nın golü:



#Di Maria
#Galatasraray
#Juventus
#Avrupa Ligi
15 dakika önce
default-profile-img
Di Maria'dan efsane gol
İYİ Parti'li Koray Aydın'dan pişkin gülümseme: Sunucu gerçeği söylemesine rağmen yalanında ısrar etti
Hakan Çalhanoğlu Inter'e Galatasaray'ı şart koştu
Küçükçekmece’de park halindeki karavan ve minibüs alev alev yandı
CANLI | Basel-Trabzonspor
Samsun'da DEAŞ operasyonunda iki tutuklama
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.