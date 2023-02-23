Di Maria'dan efsane gol

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Juventus, Nantes'a konuk oluyor. İtalya'da 1-1 biten maçın rövanşında Juventus maça hızlı başladı ve ilk 20 dakikada 2-0 öne geçti. İtalyan ekibinin iki golünü de adı Galatasaray ile anılan Di Maria attı. Arjantinli yıldızın atığı ilk gol ise sahalarda ender görülen cinstendi.