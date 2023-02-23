Di Maria'nın gol anı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Juventus, Nantes'a konuk oluyor. İtalya'da 1-1 biten maçın rövanşında Juventus maça hızlı başladı ve ilk 20 dakikada 2-0 öne geçti. İtalyan ekibinin iki golünü de adı Galatasaray ile anılan Di Maria attı. Arjantinli yıldızın atığı ilk gol ise sahalarda ender görülen cinstendi.
İşte Di Maria'nın golü:
#Di Maria
#Galatasraray
#Juventus
#Avrupa Ligi
15 dakika önce
Di Maria'dan efsane gol
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