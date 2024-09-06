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Spor

Didier Deschamps'tan Rabiot tepkisi! "Utanç verici"

Fransa Milli Takımı'nın tecrübeli teknik direktörü Didier Deschamps, Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız orta saha Adrien Rabiot'nun kulüpsüz kalmasını sert sözlerle değerlendirdi.

16:52 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Adrien Rabiot'nun menajerliğini yapan annesi, gelen teklifleri geri çeviriyor.
Adrien Rabiot'nun menajerliğini yapan annesi, gelen teklifleri geri çeviriyor.
#Didier Deschamps
#Adrien Rabiot
#Juventus
#Galatasaray
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