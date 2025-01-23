Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:





Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos’a ‘ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.









İlk açıklamasını yaptı





İmzanın ardından konuşan başarılı savunma oyuncusu, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım." açıklamalarını yaptı.





Diego Carlos kimdir?





15 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Desportivo'da başladı. Sırasıyla Sao Paulo, Paulista, Madureira, Estoril, Porto, Nantes, Sevilla ve Aston Villa'da forma giydi. İspanya pasaportu da bulunan Carlos, defans hattında stoper olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 31 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro...







