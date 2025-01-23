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Diego Carlos sağlık kontrolünden geçti

Diego Carlos sağlık kontrolünden geçti

14:2123/01/2025, Perşembe
AA
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe, Aston Villa’dan 31 yaşındaki Brezlyalı stoper Diego Carlos’u 3,5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. Diego Carlos sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan transfer edip 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı stoper Diego Carlos, sağlık kontrolünden geçti.


Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerde öncelikle kan tetkikleri yapıldı.


Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam eden kontroller; efor testi, akciğer kontrolü, kardiyak testleri, radyolojik tetkikler ve MR çekimiyle tamamlandı.



#Fenerbahçe
#Diego Carlos
#Aston Villa

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