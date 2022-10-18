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Diogo Jota Dünya Kupası'nı kaçıracak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Diogo Jota, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacak.

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Haber Merkezi AA
Diego Jota Dünya Kupasında neden yok?
Diego Jota Manchester City maçında sakatlanmıştı.

Liverpool'un yarın West Ham United'ı konuk edeceği lig maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Alman teknik direktör Jürgen Klopp, ev sahibi ekipte forma giyen oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hafta sonu oynanan ve Manchester City'yi 1-0 yendikleri lig maçının uzatma bölümünde sakatlanarak oyunu terk eden Jota'nın sahalardan uzun süre uzak kalacağını belirten Klopp, "Diogo için haberler iyi değil. Dünya Kupası'nı ne yazık ki kaçıracak. Baldır kaslarındaki sakatlık, gayet ciddi. Portekiz Milli Takımı ve bizim için üzücü bir haber. Tedavisine başlandı" ifadelerini kullandı.

Milli formayla 28 maçta 10 gole imza atan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Liverpool'da tüm kulvarlarda çıktığı 8 karşılaşmada ise 5 kez ağları sarstı.

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Dünya Kupası için 3 milyon bilet satıldı: İşte en fazla talep gösteren ülkeler

Dünya Kupası'nı kazanan ülkeler
FOTOĞRAF 8
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Brezilya - 5

Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında düzenlenen Dünya Kupaları'nı kazanan ve en çok şampiyon ülkedir.

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Almanya - 4

Almanya 1954, 1974, 1990, 2014 yıllarında düzenlenen Dünya Kupaları'nda şampiyon oldu.
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İtalya - 4

İtalya 1934, 1938, 1982 ve 2006 yıllarında düzenlenen Dünya Kupaları'nda şampiyon oldu.
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Fransa - 2

Fransa, 1998 ve 2018 yıllarında düzenlenen Dünya Kupaları'nda şampiyon oldu.
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Arjantin - 2

Arjantin, 1978 ve 1986 yıllarında düzenlenen Dünya Kupaları'nda şampiyon oldu.
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Uruguay - 2

Uruguay, 1930 ve 1950 yıllarında düzenlenen Dünya Kupaları'nda şampiyon oldu.
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İspanya - 1

İspanya, 2010 yılında Güney Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.
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İngiltere - 1

İngiltere, 1966 yılında kendi evinde düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.
Dünya Kupası'nı kazanan ülkeler
Katar'ın ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda ilk düdüğün çalmasına 21 gün kaldı. Bizde Yeni Şafak Spor servisi olarak Dünya Kupası'nı kazanan ülkeleri sizler için derledik.


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