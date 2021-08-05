Sivasspor son dakikada Dinamo Batumi'yi mağlup etti

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Bakanlıktan iftiracı Instagram fenomenine suç duyurusu

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için bölgeye gittiğini söyleyen ancak çekim yapmasına izin verilmeyince yetkililere iftira atan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz ile ilgili harekete geçildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Yangınlara müdahale edilmiyor' diyerek provokasyona imza atan Maz hakkında suç duyurusunda bulundu.