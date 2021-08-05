Spor Sivasspor son dakikada Dinamo Batumiyi mağlup etti
FUTBOL FUTBOL

Sivasspor son dakikada Dinamo Batumi'yi mağlup etti

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını ve maça dair detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dinamo Batumi Sivasspor özet izle: Batumi-Sivas Maçı özeti izle gol izle
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay.

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar;

15. dakikada Dinamo Batumi’nin sol kanattan kullandığı kornerin devamında Mamuchashvili, ceza sahası dışından meşin yuvarlağı auta gönderdi.

18. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Fayçal Fajr, ceza yayının gerisinden vurdu, top üstten auta gitti.

33. dakikada Dinamo Batumi ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Azaroc doğrudan kaleyi denedi. Kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

Galibiyet golü;

Sivasspor, geçen sezon Avrupa kupalarında ne yaptı?

  • Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nin I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşmişti. Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü. Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi. Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.


Abone Ol Google News
Başakşehirde ikinci perde

Başakşehir'de ikinci perde

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
Trabzonda 6 gol var

Trabzon'da 6 gol var

​Bordo mavililer Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geliyor.
Termik santralde radyoaktif sızıntı yok

Termik santralde radyoaktif sızıntı yok

Bakanlar yangın bölgesinde ortak açıklamalarda bulundu.

​Valilik milli park ve mesire alanları için alınan kararı duyurdu.

'Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz'

Orman yangınlarında alınacak ilave tedbirler görüşüldü.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.