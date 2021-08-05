Sivasspor son dakikada Dinamo Batumi'yi mağlup etti

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar;
15. dakikada Dinamo Batumi’nin sol kanattan kullandığı kornerin devamında Mamuchashvili, ceza sahası dışından meşin yuvarlağı auta gönderdi.
18. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Fayçal Fajr, ceza yayının gerisinden vurdu, top üstten auta gitti.
33. dakikada Dinamo Batumi ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Azaroc doğrudan kaleyi denedi. Kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.
Galibiyet golü;
GOOLLLL! GOOLLLL! GOOLLLL! KAYODEEEEEEE!!! YİĞİDOLAR 90+5'TE BATUM'U YIKIYOORR!! ⚽#UECL pic.twitter.com/81ij4peDVS
GOOLLLL! GOOLLLL! GOOLLLL! KAYODEEEEEEE!!! YİĞİDOLAR 90+5'TE BATUM'U YIKIYOORR!! ⚽#UECL pic.twitter.com/81ij4peDVS— TRT Spor (@trtspor) August 5, 2021
Sivasspor, geçen sezon Avrupa kupalarında ne yaptı?
- Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nin I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşmişti. Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü. Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi. Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.