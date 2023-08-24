|
Spor

ÖZET | Dinamo Kiev-Beşiktaş: 2-3

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti. Dinamo Kiev-Beşiktaş özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dinamo Kiev-Beşiktaş

Dinamo Kiev-Beşiktaş

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için Dinamo Kiev ile play-off mücadelesi veren Beşiktaş ilk karşılaşmasını deplasmanda oynadı.


Ukrayna'daki savaş nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan mücadele 3-2 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı.


Maçta goller; 40. dakikada Aboubakar'ın penaltısı, 60. dakikada Shaparenko, 64. dakikada Colley ve 66. dakikada Voloshyn'den geldi.


Son söz yeni transfer Bakhtiyor'dan

90+4. dakikada Rashica'nın ceza sahası içindeki pasıyla buluşan Bakhtiyor, golü atarak takımına galibiyeti getirdi.


Rövanş 31 Ağustos'ta

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i sahasında konuk edeceği rövanş maçı 31 Ağustos günü saat 21:00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Dinamo Kiev-Beşiktaş maç özeti izle

6. dakikada Mykola Shaparenko’nun kullandığı köşe atışında ön direkte Alexander Karavaev’in şutu üstten dışarı çıktı.

21. dakikada sağ kanattan Onur’un ortasında ön direkte Aboubakar’ın şutunda kaleci Bushchan son anda topu kornere çeldi.

35. dakikada sağ kanattan Voloshyn’in ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Vanat’ın şutu kaleci Mert’te kaldı.

38. dakikada sağ kanattan Onur’un ortasında ceza sahası içinde Muleka’nın kafa vuruşunda top Popov’un eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL

40. dakikada beyaz noktanın başına geçen Aboubakar, kaleciyle topu ayrı yerlere yolladı. 0-1

47. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Karavaev topu ağlara gönderdi. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GOL

60. dakikada sağ kanattan Karavaev’in yerden pasında ceza yayı üzerinde Shaparenko’nun gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

GOL

64. dakikada Hadziahmetovic’i sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale önünde Colley kafayla topu filelere yolladı. 1-2

GOL

66. dakikada sol kanattan Buyalskiy’nin ortasında ceza sahası içinde Voloshyn gelişine bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 2-2

GOL

90+5. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Rashica’nın pasında Zainutdinov yerden bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi. 2-3




#UEFA Konferans Ligi
#Dinamo Kiev
#Beşiktaş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara'da okul servis ücretleri açıklandı: Yeni tarifeler cep yakacak!