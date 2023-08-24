Dinamo Kiev-Beşiktaş
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için Dinamo Kiev ile play-off mücadelesi veren Beşiktaş ilk karşılaşmasını deplasmanda oynadı.
Ukrayna'daki savaş nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan mücadele 3-2 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçta goller; 40. dakikada Aboubakar'ın penaltısı, 60. dakikada Shaparenko, 64. dakikada Colley ve 66. dakikada Voloshyn'den geldi.
Son söz yeni transfer Bakhtiyor'dan
90+4. dakikada Rashica'nın ceza sahası içindeki pasıyla buluşan Bakhtiyor, golü atarak takımına galibiyeti getirdi.
Rövanş 31 Ağustos'ta
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i sahasında konuk edeceği rövanş maçı 31 Ağustos günü saat 21:00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.
Dinamo Kiev-Beşiktaş maç özeti izle
6. dakikada Mykola Shaparenko’nun kullandığı köşe atışında ön direkte Alexander Karavaev’in şutu üstten dışarı çıktı.
21. dakikada sağ kanattan Onur’un ortasında ön direkte Aboubakar’ın şutunda kaleci Bushchan son anda topu kornere çeldi.
35. dakikada sağ kanattan Voloshyn’in ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Vanat’ın şutu kaleci Mert’te kaldı.
38. dakikada sağ kanattan Onur’un ortasında ceza sahası içinde Muleka’nın kafa vuruşunda top Popov’un eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada beyaz noktanın başına geçen Aboubakar, kaleciyle topu ayrı yerlere yolladı. 0-1
47. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Karavaev topu ağlara gönderdi. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
60. dakikada sağ kanattan Karavaev’in yerden pasında ceza yayı üzerinde Shaparenko’nun gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
64. dakikada Hadziahmetovic’i sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale önünde Colley kafayla topu filelere yolladı. 1-2
66. dakikada sol kanattan Buyalskiy’nin ortasında ceza sahası içinde Voloshyn gelişine bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 2-2
90+5. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Rashica’nın pasında Zainutdinov yerden bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi. 2-3