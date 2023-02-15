Doğukan Emeksiz'den Malatyaspor'a yanıt: "Başkanımız bana ağza alınmayacak küfürler etti"

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybeden Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'den çekilme kararı almıştı. Daha sonra bir açıklama yapan kulüp, iki oyuncusunun sözleşmelerini tek taraflı olarak feshederek takımdan ayrıldığını açıklamıştı.





Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "13.02.2023 Pazartesi günü ödemesi yapılacak olan ancak deprem dolayısıyla geciken ödemeleri beklemeyen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül, kulüplerine ve bu şehre büyük bir vefasızlık yaparak, sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih ettiler. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız" ifadelerine yer verilmişti.





"Ben sezon sonuna kadar bedava oynayacaktım"

Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Doğukan Emeksiz ise yaptığı açıklamayla eski kulübüne yanıt verdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki oyuncu, aslında ligin sonuna kadar bedava oynayacağını fakat kulüp ligden çekildiği için takımdan ayrılacağını duyurdu. Ayrıca Emeksiz, depremden 1 ay önce kulübe ihtar çektiğini ve başkanın kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini söyledi.





Doğukan Emeksiz'in açıklaması şu şekilde:





"Belirtmek isterim ki, ülkede yaşanan deprem felaketinden 1 ay önce yasal hakkımı kullanarak kulübümün üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini, aksi halde sözleşmemi feshedeceğime yönelik ihtarname gönderdim. İhtarnameden haberdar olan kulüp başkanımız bana ağza alınmayacak küfürler etti ve kadro dışı bırakacağı konusunda tehdit etti. Ben sükunetimi koruyarak işimi yapmaya devam ettim. Kulübüm verilen 30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmedi. Buna rağmen yaşanan deprem felaketi nedeniyle Kulüp Başkanı Ahmet Yaman’ı arayarak sezon sonuna kadar kulübümde kalıp, bir kuruş bile almadan sezon sonuna kadar savaşacağımı söyledim. En doğru kararın bu olacağını düşündük. Gelinen süreçte Yeni Malatyaspor’un ligden çekileceğini bildirmesi ve bunun kesinleşmesi nedeniyle fesih hakkımın son gününde fesih hakkımı kullandım. Eğer Yeni Malatyaspor lige devam etseydi, kesinlikle sözleşmemi feshetmeyecek ve orada sezonu tamamlayacaktım. Aynı zamanda takım ligden çekildiği için son 3 ayı kalan sözleşmem otomatik olarak sona erdi. Bu nedenle Yeni Malatyaspor’un yapmış olduğu bu karalama kampanyasından dolayı son derece üzgün olduğumu belirtirim."



















