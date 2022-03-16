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Domenec Torrent nefes aldırdı

Galatasaray, Domenec Torrent önderliğinde yükselişe geçti. Barcelona beraberliğinin ardından evinde Beşiktaş’ı yenen sarı-kırmızılı takım, İspanyol çalıştırıcıyla ayağa kalktı. 2 maçın skoru hem teknik adamı hem de yönetimi rahatlattı.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Domenec Torrent nefes aldırdı
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent

Galatasaray’da Fatih Terim’in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent, sonunda ritim yakaladı. Sarı-kırmızılı takımla ilk 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen İspanyol çalıştırıcı, yavaş yavaş yükselişe geçti. Camp Nou’da Barcelona karşısında alınan 0-0’lık beraberliğin ardından gelen 2-1’lik Beşiktaş galibiyeti Torrent’in elini güçlendirdi.

Yoğun antrenman temposu

Sarı-kırmızılıların başına geçtikten sonra takımın fiziksel olarak iyi durumda olmadığını fark eden Torrent, ilk iş olarak yoğun antrenman temposuyla oyuncuları hazırladı. 59 yaşındaki teknik adam, ara transfer döneminde Inaki Pena hamlesi ve takım içinden birçok futbolcuyu yeniden kazanmasıyla Galatasaray’ı ayağa kaldırdı. İspanyol kaleciyle son 4 lig maçında 3 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, Pena’nın sayesinde Barcelona deplasmanından gol yemeden döndü.

  • Torrent'in jokeri Emre Kılıç
  • Omar’ın idmanlarda gösterdiği performans sonrasında lisans çıkartılması yönünde rapor veren Torrent, 14 ay sonra yeşil sahalara dönen Norveçli oyuncudan büyük verim aldı. Pulgar’ı yeterli görmeyen Torrent, Taylan- Berkan ikilisinden vazgeçmedi. Pena’nın geriden oyun kurmasıyla rahatlayan Taylan toparlandı, Berkan da dinamizmiyle fark oluşturdu. Torrent, Cicaldau’yu kesip Feghouli’ye hem kaptanlığı hem de saha içi liderliği verdi. Terim döneminde kulübeden çıkamayan Emre Kılınç, Torrent’in jokeri oldu. Babel de aldığı süreleri verimli kullanmaya başladı. Yine Terim tarafından sık sık ilk 11’de oynatılan Halil kenara alınırken, Mustafa Muhammed as kadroya monte edildi. Gomis’in de gelmesi Mısırlı oyuncuya olumlu etkilerken, Beşiktaş derbisine de asistleriyle damga vurdu.

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