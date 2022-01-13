Spor Domenec Torrentin olay yaratan yardımcısı Marc Gonzalo kimdir?
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Domenec Torrent'in olay yaratan yardımcısı Marc Gonzalo kimdir?

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray aynı gün yeni hocası Domenec Torrent'i açıklamıştı. İspanyol çalıştırıcı göreve hızlı başladı. Güne çift antrenman koyan Torrent sarı-kırmızılılara 4 yardımcıyla geldi. Ancak yardımcıları arasında yer alan Marc Gonzalo sosyal medyada olay oldu. Peki Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Domenec Torrentin yardımcısı Marc Gonzalo kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Marc Gonzalo

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen İspanyol teknik adam Domenec Torrent İstanbul'a 4 yardımcıyla birlikte geldi. Ancak yardımcıları arasında öyle bir isim var ki sosyal medyada olay oldu. O isim Marc Gonzalo.

Domenec Torret'in yardımcısı Marc Gonzalo
Domenec Torret'in yardımcısı Marc Gonzalo

Beşiktaşlı olduğunu söylemişti

Torrent'in yardımcılarından biri olarak gelen Marc Gonzalo Türkiye'ye çok da yabancı değil. Gonzalo bir dönem Mehmet Ali Erbil'in sunduğu bir şov programına katılmış orada söyledikleriyle olay olmuştu. Gonzalo programda Beşiktaşlı olduğunu ifade etmişti. Bu olay sosyal medyanın ana maddesi haline geldi. Yine aynı ismin Fenerbahçe ile ilgili bir reklamda oynadığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ı eleştirdi

Ayrıca 2019 yılında kendisine ait bir sosyal medya hesabından Galatasaray'ı eleştirerek O dönem sarı-kırmızılı takımda forma giyen Carrusca'nın yeterli forma şansı bulamadığını söylemişti.

Marc Gonzalo kimdir, kaç yaşında ve nereli?

  • 18 Eki 1972 yılında İspanya'da dünyaya gelen Marc Gonzalo antrenörlük kariyerine 2012 yılında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da başladı. Yardımcı antrenör olarak görev yaptığı Kasımpaşa'da 2013'te altyapı antrenörü olarak görev aldı.2018 yılına gelindiğinde İspanya 3. Lig ekibi UD San Sebastian de los Reyes'de altyapı antrenörlüğü yaptı. Bir sene sonra yani 2019 yılında ise bu takımdan ayrıldı ve tekrar Kasımpaşa'da yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Ancak buradaki 180 günlük maceranın ardından görevden ayrıldı.

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