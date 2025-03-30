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'Dört Büyükler'den Ramazan Bayramı mesajı

'Dört Büyükler'den Ramazan Bayramı mesajı

10:5730/03/2025, Pazar
AA
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Süper Lig'de 4 büyük kulüp başta olmak üzere tüm kulüplerden bayram mesajları paylaşıldı.
Süper Lig'de 4 büyük kulüp başta olmak üzere tüm kulüplerden bayram mesajları paylaşıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Ramazan Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız nice mutlu bayramlar dileriz." denildi.


Beşiktaş Kulübünün yayımladığı mesajda ise, "Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz. Ramazan Bayramınız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.


Trabzonspor'dan yayımlanan mesajda ise, "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun!" ifadeleri kullanıldı.




#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trabzonspor

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