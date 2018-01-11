BUNDESLİGA

Dortmund'da 9 futbolcu zehirlendi

Borussia Dortmund'da Türk futbolcular Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın da aralarında olduğu 9 oyuncu zehirlendi.

Haber Merkezi Diğer
Zehirlenen 9 futbolcu arasında Nuri Şahin ve Ömer Toprak da bulunuyor.

Zehirlenen 9 futbolcu arasında Nuri Şahin ve Ömer Toprak da bulunuyor.

Borussia Dortmund'un İspanya kampının son günü tatsız bir sürprize neden oldu.

Skorer'de yer alan habere göre Alman ekibinin birçok yıldız ismi yedikleri yemekten zehirlendi. Dokuz futbolcu mağdur Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın da aralarında olduğu oyuncuların tamamının tavuk döner yedikleri ve ardından hastalandıkları bildirildi.

  • Tavuk döner yemeyen futbolcuların herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları belirtildi.

Mide-bağırsak iltihabı teşhisi konuldu

Derhal tedaviye alınan futbolcular için mide-bağırsak iltihabı teşhisi konuldu. Futbolcuların durumunun düzelme eğiliminde olduğu, Bundesliga'da ikinci yarının ilk maçında pazar günü karşı karşıya gelecekleri Wolfsburg karşılaşmasına kadar iyileşecekleri kaydedildi.

Alman ekibinde tavuk dönerden zehirlenen futbolcuların isimleri şöyle:

  • Nuri Şahin, Ömer Toprak, Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Marc Bartra, Andre Schürrle, Christian Pulisic, Jacob Bruun Larsen, Dominik Reimann

Aubameyang'dan dikkat çeken kariyer kararı
Aubameyang'dan dikkat çeken kariyer kararı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen ve adı sıkça Real Madrid ile anılan Aubameyang, sözleşmesini uzatma kararı aldı.Alman medyasında yer alan birçok habere göre Gabonlu golcü 2020'de biten sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak. Kulüp yönetiminin 28 yaşındaki ismin maaşında da artırıma gideceği belirtildi.Geçtiğimiz sezon 31 gol kaydeden yıldız futbolcu, Bundesliga'da sezonun en iyi forveti seçilmişti. Aubameyang (@aubameyang97)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Kas 22, 2017 at 2:57öö PST)

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