Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Milli takım, Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'daki final maçında Portekiz ile karşılaştı.

Maçın bitiş düdüğüyle büyük bir coşku yaşayan milli takım, hep birlikte "Türkiye" tezahüratları yaptı.