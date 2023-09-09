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Spor

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

21:51 . 9/09/2023 Cumartesi
AA
Milli takımımız, Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Milli takımımız, Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.


Milli takım, Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'daki final maçında Portekiz ile karşılaştı.


Büyük çekişmenin yaşandığı maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında 2 gol birden atan, Türkiye karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.


Maçın bitiş düdüğüyle büyük bir coşku yaşayan milli takım, hep birlikte "Türkiye" tezahüratları yaptı.

Şampiyon Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı

Karşılaşmayı yerinde izleyen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ı telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, görüntülü görüşmede tüm oyuncuları tebrik etti.


Maçı tribünden izleyen Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de karşılaşma sonunda oyuncuları tebrik ederek, coşkuya katıldı


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da Aydın'ı arayarak futbolcuları kutladı.




#Türkiye
#Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı
#Avrupa Şampiyonu
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