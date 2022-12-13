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Dünya Kupası'nda final için dev kapışma

Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı bugün tarihi bir maça ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin kazananı adını finale yazdırarak Fas-Fransa maçının galibini bekleyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası: Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Luka Modric ve Lionel Messi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan karşılaşacak. Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Bu turu geçen ekip, Fas-Fransa karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.

İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Arjantin'i Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 yenmişti.

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.

Tangocular, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Arjantin-Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda ve 11'er nasıl olacak?

  • Stat: Lusail
  • Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)
  • Saat: 22.00
  • Yayın: TRT 1
  • Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul (Villaverde), Fernandes, MacAllister, Di Maria (Parades), Messi, Alvarez
  • Teknik direktör: Lionel Scaloni
  • Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Pasalic, Perisic
  • Teknik direktör: Zlatko Dalic

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