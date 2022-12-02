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Gana-Uruguay: 0-2

Dünya Kupası'nda Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etse de bir gol eksiğiyle grubunu 3. sırada tamamladı ve dramatik bir şekilde turnuvaya veda etti. Gana-Uruguay maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası: Gana 0-2 Uruguay maç özeti izle
Uruguaylı futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Gana ile Uruguay, H Grubu son maçlarında karşı karşıya geldi.

Al Janoub Stadı'nda oynanan mücadele Güney Amerika temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Uruguay'a galibiyeti getiren golleri, 26 ile 32. dakikalarda De Arrascaeta kaydetti.

Gana'da eski Fenerbahçeli Andre Ayew, mücadelenin 21. dakikasında kazanılan penaltı atışından yararlanamadı. Uruguay kalecisi Rochet penaltıda gole izin vermedi.

Uruguay'da Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Maxi Gomez maça yedek kulübesinde başladı. Gomez 80. dakikada oyuna dahil olurken diğerleri ise süre almadı.

Bu galibiyetle Uruguay puanını 4 yaptı ancak aynı puanlı Güney Kore'den daha az gol attığı için Dünya Kupası'na veda etti. Uruguay maçta bir gol daha atabilseydi averajla grubunu ikinci sırada tamamlayacaktı.

Gana da 3 puanda kalarak turnuvadan elendi.

Gana-Uruguay maç özeti


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