Spor ÖZET | Brezilya-İsviçre 1-0
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ÖZET | Brezilya-İsviçre: 1-0

Dünya Kupası G grubu ikinci karşılaşmasında Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Brezilya, Casemiro'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası özet izle: Brezilya-İsviçre maç özeti ve golleri izle: Casemiro gol izle
Gol sevinci.

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2'nci maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti.

Stadyum 974'te oynanan karşılaşmada El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros düdük çaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Brezilya'ya galibiyeti getiren golü 83'üncü dakikada Casemiro kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Brezilya, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. İsviçre ise 3 puanda kaldı.

  • G Grubu'nda 2 Aralık Cuma günü Kamerun-Brezilya ve Sırbistan-İsviçre karşılaşmaları oynanacak.

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