ÖZET | Brezilya-İsviçre: 1-0

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2'nci maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti.
Stadyum 974'te oynanan karşılaşmada El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros düdük çaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Brezilya'ya galibiyeti getiren golü 83'üncü dakikada Casemiro kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Brezilya, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. İsviçre ise 3 puanda kaldı.
- G Grubu'nda 2 Aralık Cuma günü Kamerun-Brezilya ve Sırbistan-İsviçre karşılaşmaları oynanacak.
Casemiro'nun golü;
GOOOLL! | Casemiro ayağının dışıyla çok klas vurdu! Yann Sommer bakakaldı! Brezilya aradığı golü sonunda buldu! ⚽😮#BRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/F1VnIk0NYO
GOOOLL! | Casemiro ayağının dışıyla çok klas vurdu! Yann Sommer bakakaldı! Brezilya aradığı golü sonunda buldu! ⚽😮#BRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/F1VnIk0NYO— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022