Spor ÖZET | Katar - Ekvador 0-2
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ÖZET | Katar - Ekvador: 0-2

Dünya Kupası'nın ilk maçında Katar ve Ekvador karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı. Ekvador'un gollerini Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia attı. Tecrübeli oyuncu karşılaşmanın yıldızı oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası özet izle: Katar-Ekvador maç özeti ve golleri izle: Enner Valencia gol izle
Ekvadorlu futbolcuların Katar maçındaki gol sevinci.

22'ncisi düzenlenen Dünya Kupası, Katar ile Ekvador arasında oynanan olan karşılaşmayla başladı.

Mücadele Ekvador'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Ekvador'a galibiyeti getiren golleri Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia kaydetti.

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Katar’da görkemli açılış

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılış seremonisi görkemli bir törenle gerçekleşti. 2022 Katar Dünya Kupası öncesi açılışı seremonisi düzenlendi. Açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Tribünleri dolduran binlerce taraftar da bu coşkuya ortak oldu. Açılış maçında turnuvanın ev sahibi Katar, Ekvador’u ağırlayacak. Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı’nda oynanacak A Grubu müsabakası, saat 19.00’da başlayacak. Mücadele öncesi Dünya Kupası da stada getirildi ve sergilendi.

Katar'da görkemli açılış töreni: Dünya Kupası startı verildi
FOTOĞRAF 15
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Katarlı minik bir taraftar Ekvador maçı öncesinde sevimli görüntüsüyle dikkat çekti.
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Katar-Ekvador maçı öncesinde tribünlerde renkli görüntüler oluştu.
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Katarlı aileler, Dünya Kupasının açılış maçına ilgi gösterdi.
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Ekvadorlu bir taraftar Katar maçı öncesinde böyle poz verdi.
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Dünya Kupasının açılışına Al Bayt Stadyumu ev sahipliği yaptı.
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Katar-Ekvador maçı öncesinde bir futbolsever namazını çimler üstünde kıldı.
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Dünya Kupasını efsane futbolculardan Desailly sahaya getirdi.
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Katar-Ekvador maçı öncesinde stadyum dışında Filistin bayrakları dikkat çekti.
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Arjantinli taraftarlar da açılış maçına ilgi gösterdi.
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Al Bayt Stadyumunda görsel şölen yaşandı.
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Açılış esnasındaki ışık oyunları sonrasında Al Bayt Stadyumu etkileyici bir şekle dönüştü.
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Açılışta beğeni toplayan gösteriler gerçekleştirildi.
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Ekvadorlu taraftarlar mücadeleye yoğun ilgi gösterdi.
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Açılış töreninde havai fişek gösterisi yapıldı.
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Al Bayt Stadyumu havai fişek gösterisinin ardından böyle görüldü.
Katar'da görkemli açılış töreni: Dünya Kupası startı verildi
Tarihte ilk defa Orta Doğu topraklarında yapılacak olan Dünya Kupası bu akşam başlıyor. Katar'ın organize ettiği turnuva öncesinde renkli görüntüler oluştu. Al Bayt Stadı'nda gerçekleştirilen açılış büyük dikkatle takip edildi.

Enner Valencia açılış maçında yıldızlaştı
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Enner Valencia açılış maçında yıldızlaştı

Ekvador'un Katar maçında attığı gol neden sayılmadı?
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Ekvador'un Katar maçında attığı gol neden sayılmadı?

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