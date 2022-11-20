ÖZET | Katar - Ekvador: 0-2

Dünya Kupası'nın ilk maçında Katar ve Ekvador karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı. Ekvador'un gollerini Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia attı. Tecrübeli oyuncu karşılaşmanın yıldızı oldu.
22'ncisi düzenlenen Dünya Kupası, Katar ile Ekvador arasında oynanan olan karşılaşmayla başladı.
Mücadele Ekvador'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Ekvador'a galibiyeti getiren golleri Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia kaydetti.
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Katar’da görkemli açılış
Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılış seremonisi görkemli bir törenle gerçekleşti. 2022 Katar Dünya Kupası öncesi açılışı seremonisi düzenlendi. Açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Tribünleri dolduran binlerce taraftar da bu coşkuya ortak oldu. Açılış maçında turnuvanın ev sahibi Katar, Ekvador’u ağırlayacak. Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı’nda oynanacak A Grubu müsabakası, saat 19.00’da başlayacak. Mücadele öncesi Dünya Kupası da stada getirildi ve sergilendi.