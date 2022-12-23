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Dünya Kupası'nın en güzel golü belli oldu

2022 Dünya Kupası tamamlandı. Messi'nin en değerli, Fernandez'in en iyi genç seçildiği turnuvanın en güzel golü de Richarlison'un golü seçildi. Bu gole ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Dünya Kupasında atılan en güzel gol belli oldu: Richarlisonun golü!
Richarlison, Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla 4 maçta 3 gol 1 asistlik performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği maçta Richarlison'un röveşatayla attığı gol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisi seçildi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan Richarlison, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan isim olarak belirlendi.

Brezilyalı futbolcu, söz konusu golü Sırbistan ile oynanan G Grubu maçının 73. dakikasında atmıştı. Richarlison, Vinicius Junior'un sol kanattan penaltı noktasına doğru ortaladığı topu şık bir şekilde kontrol edip, röveşatayla ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmişti.

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