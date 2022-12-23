Dünya Kupası'nın en güzel golü belli oldu 2022 Dünya Kupası tamamlandı. Messi'nin en değerli, Fernandez'in en iyi genç seçildiği turnuvanın en güzel golü de Richarlison'un golü seçildi. Bu gole ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol