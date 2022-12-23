Dünya Kupası'nın en güzel golü belli oldu

Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği maçta Richarlison'un röveşatayla attığı gol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisi seçildi.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan Richarlison, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan isim olarak belirlendi.
Dünya Kupası'nın en güzel golü...
🚀 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐞pic.twitter.com/cvIh21NW5L
Dünya Kupası'nın en güzel golü...
Brezilyalı futbolcu, söz konusu golü Sırbistan ile oynanan G Grubu maçının 73. dakikasında atmıştı. Richarlison, Vinicius Junior'un sol kanattan penaltı noktasına doğru ortaladığı topu şık bir şekilde kontrol edip, röveşatayla ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmişti.
Turnuvanın jeneriklik gollerinde Richarlison var 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ub7LiDE7WI
Turnuvanın jeneriklik gollerinde Richarlison var 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ub7LiDE7WI— SPOR (@yenisafakspor) December 5, 2022