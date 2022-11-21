Dünya Kupası'nda bugün 3 maç oynanacak

2022 Dünya Kupası'nın dün oynanan açılış maçında Ekvador, ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti. Bugün ise dev turnuvada 3 karşılaşma oynanacak.

Günün ilk maçı İngiltere-İran

Dünya Kupası ikinci gününde B Grubu'nda İngiltere ile İran karşı karşıya gelecek. Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus yönetecek.

Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan İngiltere, grup maçlarına kayıpsız başlamanın hesaplarını yapıyor. İran ise güçlü rakibi karşısında büyük bir sürprize imza atmak istiyor.

İngiltere, İran karşısında formda bir Harry Kane ile gol bulmaya çalışacak. Phil Foden, Jude Bellingham ve Bukayo Saka (Raheem Sterling), rakip savunmayı yıpratacak isimler olacak.

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İran, savunma ve orta sahada sıkıntılar yaşasa da ileri uçta çok etkili golcülere sahip. Üç sezondur Porto forması giyen 30 yaşındaki Mehdi Taremi, tüm kulvarlarda çıktığı 114 maçta 62 gol attı. Rubin Kazan'dan Bayer Leverkusen'e transfer olan 27 yaşındaki Sardar Azmoun ise fazla şans bulamadığı Alman ekibinde 22 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kariyerini Feyenoord'da sürdüren kanat oyuncusu Alireza Jahanbakhsh'ın yanı sıra Ali Gholizadeh ve Mehdi Torabi kanatlarda teknik direktör Queiroz'un kozları olacak.

İran'ın kadrosunda Kayserispor'dan Majid Hosseini ve Ali Karimi de yer alıyor.

Senegal ile Hollanda ilk kez karşı karşıya

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A Grubu'nda yer alan Senegal ile Hollanda, tarihlerinde ilk kez bugün karşı karşıya gelecek. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı.

Bu karşılaşma öncesinde Senegal'in en büyük eksiği Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncusu Saido Mane. Senegal Futbol Federasyonu Mane'nin sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı.

Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda Beşiktaş'ın forveti Wout Weghorst da yer alıyor. Milli takım formasını 2018'den bu yana giyen ve 15 maçta görev alan Weghorst 3 kez gol sevinci yaşadı.

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Günün kapanış maçı ABD-Galler

Dünya Kupası'nda günün son maçında ise ABD ile Galler karşılaşacak. Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak B Grubu müsabakası, saat 22.00'de başlayacak.

Dünya Kupası'nda ilk kez birbirlerinin rakibi olacak ABD ile Galler'in, İngiltere'nin de bulunduğu B Grubu'nda ikincilik mücadelesi vermesi bekleniyor.

1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda sahne alacak Galler, turnuvaya 3 puanla başlamak istiyor.

1990-2014 yıllarındaki tüm dünya kupalarına katılan ancak Rusya 2018'de yer alamayan ABD ise Katar 2022'deki ilk maçında taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmayı hedefliyor.

ABD ile Galler, üçüncü kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan 2 maçın birini ABD kazanırken, diğeri ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda ABD 2 kez fileleri havalandırdı, Galler ise gol atma başarısı gösteremedi.

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Taraflar, son olarak 12 Kasım 2020'de hazırlık maçında karşılaştı. Swansea kentindeki Liberty Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz tamamlandı.

🏆 B Grubu

🆚 İngiltere [🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿] - İran [ 🇮🇷]

⏲ 16.00

📺 TRT 1



🏆 A Grubu

🆚 Senegal [🇸🇳] - Hollanda [🇳🇱]

⏲ 19.00

📺 TRT 1



🏆 B Grubu

🆚 ABD [🇺🇸] - Galler [🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿]

⏲ 22.00

📺 TRT Spor pic.twitter.com/uBZLrZvvDG — SPOR (@yenisafakspor) November 21, 2022