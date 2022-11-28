Dünya Kupası'nda günün programı: 28 Kasım Pazartesi

2022 FIFA Dünya Kupası bugün Kamerun-Sırbistan, Güney Kore-Gana, Brezilya-İsviçre ve Portekiz-Uruguay maçlarına sahne olacak.

Günn ilk maçı Kamerun-Sırbistan

G Grubu'ndaki ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetecek. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşacak.

Güney Kore ve Gana gruptaki ikinci maçlarında karşılaşacak

H Grubu'ndaki ilk maçlarını kazanamayan Güney Kore ile Gana karşılaşacak. Education Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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Güney Kore gruptaki ilk maçında Uruguay ile golsüz berabere kalırken, Gana ise grubun favorisi Portekiz'e 3-2 mağlup oldu.

İki ülke Dünya Kupası'nda ilk kez karşılaşacak. Aralarında daha önce oynanan 4 hazırlık maçının 3'ünü Gana kazanırken, 1 maçtan Güney Kore galip ayrıldı.

Brezilya son 16 turu için sahaya çıkacak

Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak. 974 Stadı'ndan oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Maç TRT 1'den yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 yenen Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.

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Türk asıllı teknik adam Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ise ilk maçında Kamerun'u tek golle mağlup etmişti.

Dünya Kupası tarihinde karşılaştıkları iki maçtan da beraberlikle ayrılan iki ekipten biri galip gelmesi halinde son 16 turuna çıkmayı garantileyecek.

SPOR ÖZET | Brezilya-Sırbistan: 2-0

Portekiz son 16 için Uruguay karşısında

H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya gelecek. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında Gana'yı 3-2 yenen Portekiz, bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. İlk maçında Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

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Portekiz ile Uruguay, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak.

İki takım, 2018'de Rusya'da düzenlenen şampiyonanın son 16'turunda karşı karşıya gelmiş, Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

SPOR ÖZET | Portekiz-Gana: 3-1