Dünya Kupası'nda şok yasak: FIFA'dan beklenmedik karar

11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası öncesinde futbol kamuoyunda yankı uyandıran önemli bir karar alındı.

FIFA, geçmiş turnuvalarda tribün atmosferinin simgelerinden biri haline gelen ancak yarattığı yoğun gürültü nedeniyle sık sık tartışmalara konu olan vuvuzelaların 2026 Dünya Kupası'nda kullanılmasını yasaklama kararı verdi.

VUVUZELA NEDİR?

Genellikle Güney Afrika'daki spor müsabakalarında ve futbol maçlarında taraftarlar tarafından çalınan, tek bir yüksek perdeden "vız" sesi çıkaran, uzun ve düz boru şeklindeki üflemeli bir çalgıdır. Vuvuzela, 2010 FIFA Dünya Kupası sırasında dünya çapında büyük bir üne kavuşmuştur.







