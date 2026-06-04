Milli futbolcuların Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nda, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek oyuncularımızın forma numaraları belli oldu.
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda forma giyecek oyuncularımızın sırt numaraları belli oldu.
Yapılan açıklamaya göre liste şöyle:
1 - Mert Günok
12 - Altay Bayındır
23 - Uğurcan Çakır
2 - Zeki Çelik
3 - Merih Demiral
4 - Çağlar Söyüncü
5 - Salih Özcan
6 - Orkun Kökçü
7 - Kerem Aktürkoğlu
8 - Arda Güler
9 - Deniz Gül
10 - Hakan Çalhanoğlu
11 - Kenan Yıldız
13 - Eren Elmalı
14 - Abdülkerim Bardakcı
15 - Ozan Kabak
16 - İsmail Yüksek
17 - İrfan Kahveci
18 - Mert Müldür
19 - Yunus Akgün
20 - Ferdi Kadıoğlu
21 - Barış Alper Yılmaz
22 - Kaan Ayhan
24 - Oğuz Aydın
25 - Samet Akaydin
26 - Can Uzun