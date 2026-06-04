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Milli futbolcuların Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu

Milli futbolcuların Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu

15:054/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncuları karşılaşma sonunda taraftarı selamladı.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncuları karşılaşma sonunda taraftarı selamladı.

A Milli Futbol Takımı'nda, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek oyuncularımızın forma numaraları belli oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda forma giyecek oyuncularımızın sırt numaraları belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre liste şöyle:

1 - Mert Günok

12 - Altay Bayındır

23 - Uğurcan Çakır

2 - Zeki Çelik

3 - Merih Demiral

4 - Çağlar Söyüncü

5 - Salih Özcan

6 - Orkun Kökçü

7 - Kerem Aktürkoğlu

8 - Arda Güler

9 - Deniz Gül

10 - Hakan Çalhanoğlu

11 - Kenan Yıldız

13 - Eren Elmalı

14 - Abdülkerim Bardakcı

15 - Ozan Kabak

16 - İsmail Yüksek

17 - İrfan Kahveci

18 - Mert Müldür

19 - Yunus Akgün

20 - Ferdi Kadıoğlu

21 - Barış Alper Yılmaz

22 - Kaan Ayhan

24 - Oğuz Aydın

25 - Samet Akaydin

26 - Can Uzun

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