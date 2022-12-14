Spor Dünya Kupasında ikinci finalist bugün belli olacak
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Dünya Kupası'nda ikinci finalist bugün belli olacak

Bu akşam Al Bayt Stadyumu tarihi bir maça tanıklık edecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadelede Fransa ile Fas final için karşı karşıya gelecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupasında yarı finalde hangi takımlar karşılaşacak?
Fransa ile Fas, final için sahaya çıkacak.

2022 Dünya Kupası'nda ikinci yarı final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Katar'ın başkenti Doha'da Al Bayt Stadyumu'nda 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Meksikalı hakem Carlos Ramos yönetecek.

Fransa-Fas karşılaşmasının galibi Arjantin ile finalde eşleşecek.

Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 eleyerek yarı finale yükselen taraf olmuştu ve Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselme başarısı gösteren ilk Afrika takımı oldu.

Son şampiyon Fransa ise çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırmaya hak kazanmıştı. Fransızlar bu akşam Fas'ı mağlup ederek üst üste iki kez final oynamak istiyor.

Fas ile oynadığı beş maçı kaybetmeyen Fransa, Kasım 2007'deki son randevudan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Afrika temsilcileriyle Dünya Kupası'nda oynadığı altı maçta sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Fransa, son karşılaşmasında Tunus'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada iki Afrika ülkesine mağlup olan bir takım bulunmuyor.

Fransa-Fas karşılaşmasının muhtemel 11'leri:

  • Stat: Al Bayt Stadyumu
  • Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Mendez, Miguel Paredes (Meksika)
  • Saat: 22.00
  • Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.
  • Fas: Bono, Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Amallah, Ziyech, Boufal, En Nesyri
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