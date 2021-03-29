Dünya yıldızlarına kafa tutan Türk futbolcu Ozan Sol

2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışı veren Bodrumspor'da bu sezon çıktığı 23 maçta 27 kez fileleri havalandıran Ozan Sol, Türkiye'deki 4 profesyonel ligde yer alan tüm futbolcular arasında en golcü isim oldu. 27 yaşındaki futbolcu ayrıca Avrupa'nın en golcüleri listesinde de adını ilk 10'a yazdırmayı başardı.

Lewandowski ve Haaland'ın zirvede olduğu listede 9. sırada





Futbolcuların 2020-21 sezonunda lig, kupa ve Avrupa maçlarında attıkları gollerin listelendiği tabloda Bayern Münih'in yıldızı Lewandowski ve Borussia Dortmund'un genç forveti Haaland, 40'ar golle zirveye çıkarken, Juventuslu Cristiano Ronaldo ve PSG'li Mbappe 32'şer gol attı. Interli Lukaku ve Rus ekibi Krylya Sovyetov'dan Sergeev 30'ar kez ağları sarsarken, Barcelona'nın süper starı Messi 29, İngiltere Championship ekibi Brentford'dan Ivan Toney 28 gol kaydetti. Ozan, 27 golle Tottenham'dan Harry Kane'le birlikte bu isimleri izledi.

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Kariyerinde daha önce Altınordu'da 3. Lig ve 2. Lig, Manisaspor ve Altay'da ise 2. Lig'de şampiyonluklar yaşayan Ozan, Süper Lig'de ise hiç forma giyemedi.

2. Lig ekiplerinden Bodrumspor'da forma giyen Ozan Sol, Avrupa'nın en golcüleri listesinde 9. sırada yer aldı pic.twitter.com/29nMbxmUzM — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 29, 2021