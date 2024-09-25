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Dursun Özbek Cenk Ergün'ün istifasını kabul etti

Dursun Özbek Cenk Ergün'ün istifasını kabul etti

13:5925/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün geçtiğimiz haftalarda istifasını yönetime sunmuştu. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'in, Ergün'ün istifasını kabul ettiği bildirildi.

Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün'ün istifası kabul edildi.


Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:


"Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün'ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün'e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."




#Galatasaray
#Cenk Ergün
#Dursun Özbek

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