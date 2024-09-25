Dursun Özbek Cenk Ergün'ün istifasını kabul etti

Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün geçtiğimiz haftalarda istifasını yönetime sunmuştu. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'in, Ergün'ün istifasını kabul ettiği bildirildi.
Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün'ün istifası kabul edildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün'ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün'e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."