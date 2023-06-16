Dzeko'nun yanına Joaquin Correa

Sezonun bitmesinin ardından Enner Valencia ile yollarını ayıran ve yeni sezonda forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde sona yaklaşırken, hücuma bir transfer daha yapmak istiyor. Sarı-lacivertli ekibin gündemindeki isim Joaquin Correa.





Fenerbahçe, Correa transferi için Inter ile temasa geçerek şartlarını sordu, 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi.





Inter, Arjantinli futbolcuyu Lazio'dan büyük umutlarla transfer etmişti. Ancak Correa, beklenen performansı sergilemeyince 3. golcü konumuna düşerek yedek kulübesine hapsoldu. Bu sezon birçoğu sonradan oyuna girmek olmak üzere 41 maçta 1408 dakika forma giyen Correa 4 gol ve 3 asistle oynadı.





37 yaşındaki Dzeko'nun yaşı itibarıyla yoğun geçecek fikstürde sıkıntılar yaşayabileceğini göz önünde bulunduran Fenerbahçe, yükünü azaltacak daha genç bir forvetle hücum hattını güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, forvet hattını Dzeko-Correa-Batshuayi üçlüsünden oluşturmak istiyor.













Rus Chalov da listede





Fenerbahçe, bonservisi CSKA Moskova'da bulunan 25 yaşındaki Rus golcü Fedor Chalov'u da listesine aldı. Sarı-lacivertliler, Rus ekibine Chalov'un şartlarını sordu.





25 yaşındaki futbolcu bu sezon 41 maçta 24 gol ve 6 asistle oynadı. Kulübüyle 2024 yılma kadar sözleşmesi bulunan Chalov, Rusya A Milli Takım formasını 4 kez giydi.





Sol kanat için El Shaarawy





Sarı-lacivertliler, sol kanat için de Roma ile sözleşmesi biten Mısır asıllı İtalyan yıldız Stephan El Shaarawy'yi gündemine aldı. Yönetim, 30 yaşındaki oyuncu ve menajeriyle görüştü. Roma, El Shaarawy ile sözleşme yenilemek istemiyor. Oyuncu ise takımda kalmak istiyor.















