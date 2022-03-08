Edgar Ie: "Barcelona avantaj sağlayabilir"

Trabzonspor'da Altay maçında çapraz bağı kopan ve sonrasında sözleşmesi feshedilen Edgar Ie, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da sakatlanana kadar mutlu olduğunu ifade eden Edgar Ie, "Orada mutluydum, her şey yolunda gidiyordu. Sakatlanana kadar oynuyordum. Bana Türkiye'de ameliyat olmam gerektiğini söylediler ama ben Portekiz'de ameliyat olmayı tercih ettim. Önce onay verdiler ancak sonrasında ya Türkiye'de ameliyat olacağımı ya da sözleşmemi feshedeceklerini söylediler. Türkçe bilmediğim ve İngilizcem iyi olmadığı için görüşmeye tercümanla gittim. Ülkemde ameliyat olmayı tercih ettim" diye konuştu.



"Takım arkadaşlarım ve taraftarlar için en iyisini diliyorum"

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Yaşadığı sakatlık sonrasında iyileşmeye odaklandığını ifade eden Edgar, "İyileşmeye odaklandım. Her şey yolunda gidiyor ve iki ay içinde hazır olmayı umuyorum. Trabzonspor'da iyi gidiyorduk. Takım arkadaşlarım ve taraftarlar için en iyisini diliyorum. Şu anda hiçbir şeyim yok. İspanya'ya dönmek istiyorum ancak Avrupa'da bir ligde de oynayabilirim. Farklı futbol türlerini denedim. Bazıları fiziksel, bazıları daha tekniğe dayalıydı. Olgun bir oyuncuyum. Güçlenmek için fizik olarak çok çalıştım. Barcelona'dan ayrıldığımdan beri çok geliştim. Artık oyunun tüm alanlarını, ne zaman dışarı çıkacağımı, ne zaman bekleyeceğimi kontrol edebiliyorum. Barcelona ve Villarreal'de çok fazla deneyim kazandım" ifadelerini kullandı.

"Barcelona avantaj sağlayabilir"

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Eski takımı Barcelona'nın Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmesini de değerlendiren 27 yaşındaki savunmacı, "Galatasaray iyi bir döneminde değil. Teknik direktör değişikliği yaptılar. Barcelona avantaj sağlayabilir" diye konuştu.

"Kerem Aktürkoğlu, yetenekli ve hızlı"

Barcelona karşılaşması öncesinde Kerem Aktürkoğlu'na dikkat çeken Edgar Ie, şöyle konuştu: "Kerem Aktürkoğlu, yetenekli ve hızlı bir kanat oyuncusu. Kontratakta etkili. Çok genç ve teknik olarak iyi bir futbolcu."

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