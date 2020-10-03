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Edinson Cavani'nin yeni takımı belli oldu: Premier Lig'de oynayacak

Uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan Edinson Cavani'nin yeni takımı belli oldu. Uruguaylı yıldız yarın Manchester United için sağlık kontrollerinden geçecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Edinson Cavani

Edinson Cavani

Fotoğraf: HANDOUT

Uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan Edinson Cavani'nin yeni takımı belli oldu. Uruguaylı yıldız yarın Manchester United için sağlık kontrollerinden geçecek.

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