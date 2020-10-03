Edinson Cavani'nin yeni takımı belli oldu: Premier Lig'de oynayacak

Uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan Edinson Cavani'nin yeni takımı belli oldu. Uruguaylı yıldız yarın Manchester United için sağlık kontrollerinden geçecek.
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Uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan Edinson Cavani'nin yeni takımı belli oldu. Uruguaylı yıldız yarın Manchester United için sağlık kontrollerinden geçecek.
Detaylar geliyor...
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