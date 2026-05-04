Edirne'de hakemi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan futbolcu serbest bırakıldı

Futbol adına üzücü bir olayın yaşandığını aktaran Gündoğdu, "Burada herkes emek harcıyor, bireysel yapılan istenmeyen bir durum yüzünden tüm takımın emeği heba oluyor. Çok üzücü bir durum. Hakemden özür diliyoruz, tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu olayın yaşanmasına sebep olan futbolcu artık kulübümüzde hiçbir şekilde forma giyemeyecek." diye konuştu.