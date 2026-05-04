Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Edirne'de hakemi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan futbolcu serbest bırakıldı

Edirne'de hakemi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan futbolcu serbest bırakıldı

16:064/05/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Sahaya girip orta hakeme yumruk atan futbolcu serbest kaldı, kulübüyle ilişiği kesildi.
Sahaya girip orta hakeme yumruk atan futbolcu serbest kaldı, kulübüyle ilişiği kesildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde maçın hakemine yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan futbolcu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edirne 2. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Yenimuhacirspor ile Beğendikspor'un dün oynadıkları maçta hakeme yumruk atması nedeniyle gözaltına alınan B.Y'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

B.Y ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beğendikspor Kulübü Başkanı Hidayet Gündoğdu, AA muhabirine, yönetim kurulunun toplantısının ardından futbolcunun ilişiğinin kulüple kesileceğini belirtti.

Futbol adına üzücü bir olayın yaşandığını aktaran Gündoğdu, "Burada herkes emek harcıyor, bireysel yapılan istenmeyen bir durum yüzünden tüm takımın emeği heba oluyor. Çok üzücü bir durum. Hakemden özür diliyoruz, tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu olayın yaşanmasına sebep olan futbolcu artık kulübümüzde hiçbir şekilde forma giyemeyecek." diye konuştu.

Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'nda yapılan ve 0-0 devam eden karşılaşmanın 43. dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y, sahaya girerek maçın hakemi M.K'ye yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

#Edirne 2. Amatör Lig B Grubu
#Yenimuhacirspor
#Beğendikspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranı