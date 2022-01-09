Borussia Dortmund'dan muhteşem geri dönüş: Harika goller

Hayat

Kışın şifacısı kat kat lahana

Kış mevsiminin sevilen sebzelerinden lahanayı kim sevmez ki? Anadolu’da sarma olmanın dışında birçok yemeğin ana malzemesi olan bu güzel sebze, tam bir protein ve vitamin deposu. Bu pazar, mevsimindeyken bol bol sarıp yiyebileceğiniz bütün lahana dolması ve güveçte lahana tarifini mutlaka siz de deneyin.