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Borussia Dortmund'dan muhteşem geri dönüş: Harika goller

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Eintracht Frankfurt’u 2-0 geriden gelerek son dakikada bulduğu gollerle 3-2 yendi. Bu mücadele sonrasında akıllara Türkiye'nin, Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 geriden gelerek son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 yenmesi geldi. Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund maçının özetini ve gollerini izle: Bundesliga maç özetleri
Dortmundlu futbolcuların gol sevinçleri

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 18. haftasında Deutsche Bank Park’ta Eintracht Frankfurt’ta konuk oldu. Ev sahibi ekip 15. ve 24. dakikalarda Rafael Borre’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Galibiyet goller 87 ve 89'da geldi

Özellikle ikinci yarının son bölümünde üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 71. dakikada Thorgan Hazard, 87. dakikada Jude Bellingham ve 89. dakikada Mahmoud Dahoud ile buluğu 3 golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Fark 6

Böylelikle sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlayan Borussia Dortmund, lider Bayern Münih’in ardından 37 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-siyahlılar, dün Borussia Mönchengladbach'a 2-1 mağlup olan ve 43 puanda kalan Bayern Münih ile aradaki puan farkını da 6’ya düşürdü.

Eintracht Frankfurt ise 27 puan ve maç fazlasıyla 7. sıraya geriledi. Bundesliga’da 18. hafta yarın oynanacak Hertha Berlin-Köln ve Bochum- Wolfsburg karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund maçı sonrasında atılan bir tweet;

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund maçının özetini ve gollerini izle

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund maçının özetini ve gollerini izlemek için tıklayınız.
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