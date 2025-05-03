Eksik Göztepe Adana deplasmanında

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Göztepe, yarın saat 19.00’da deplasmanda Adana Demirspor’la karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Gökhan Barcın yönetecek. Ligde İzmir ekibi, 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alırken; Adana temsilcisi ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 25 mağlubiyetle son sıra olan 19. basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek orta sıralardan üst basamaklara doğru yükselmek istiyor.