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Elazığspor PFDK'lık oldu

Elazığspor PFDK'lık oldu

12:5919/03/2025, Çarşamba
IHA
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Elazığspor ligde 3. sırada yer alıyor.
Elazığspor ligde 3. sırada yer alıyor.

2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Ankara Demirspor maçındaki olaylardan ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

2. Lig Kırmızı Grub'un 27. haftasında Ankara Demirspor’a 1-0 yenilen Elazığspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.


Hukuk Müşavirliğince 18 Mart 2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporunda ’’Çimentaş Elazığspor Kulübünün 16 Mart 2025 tarihinde oynanan Ankara Demirspor-Çimentaş Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, Çimentaş Elazığspor Kulübü teknik sorumlusu Bülent Yenihayat’ın aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 41. maddesi uyarınca 18 Mart 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, Çimentaş Elazığspor Kulübü görevlisi Yusuf Mert Karadaş’ın aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 41. maddesi uyarınca 18 Mart 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.





#2. Lig
#Elazığspor
#PFDK

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