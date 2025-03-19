Elazığspor PFDK'lık oldu

Hukuk Müşavirliğince 18 Mart 2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporunda ’’Çimentaş Elazığspor Kulübünün 16 Mart 2025 tarihinde oynanan Ankara Demirspor-Çimentaş Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, Çimentaş Elazığspor Kulübü teknik sorumlusu Bülent Yenihayat’ın aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 41. maddesi uyarınca 18 Mart 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, Çimentaş Elazığspor Kulübü görevlisi Yusuf Mert Karadaş’ın aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 41. maddesi uyarınca 18 Mart 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.