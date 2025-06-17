Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Elazığspor'un grubu belli oldu

Elazığspor'un grubu belli oldu

15:2617/06/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Elazığspor kadrosu
Elazığspor kadrosu

TFF 2. Lig’de 2025-2026 sezonu grup kuraları İstanbul’da çekildi. Elazığspor, çekilen grup kuraları sonrası Beyaz Grup'a düştü.

TFF 2. Lig’de 2025-2026 sezonu grup kuraları belli oldu.


TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen kura çekiminde Elazığspor’u yönetim kurulu üyesi Melih Emiroğlu temsil etti. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Elazığspor, 19 takımlı Beyaz Grup'a düştü.


Beyaz Grup'ta şu takımlar yer alıyor:


Adana 01 FK, Altınordu, A. 24 Erzincanspor, Batman Petrolspor, Beykoz Anadoluspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Bucaspor 1928, Elazığspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, İskenderunspor, Karacabey Bld., Karaman FK, Kepezspor, M.J. Erbaaspor, MKE Ankaragücü, Muğlaspor, Sincan Bld. Ankaraspor, Şanlıurfaspor.





#Elazığspor
#Beyaz Grup
#2. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret ara zam gelişmeleri son dakika: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?