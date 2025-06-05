Beykan Şimşek: "Öncelikli olarak Elazığspor ile görüşeceğim"

Tecrübeli oyuncu paylaşımında; "Değerli abilerim, kardeşlerim çok sayıda mesaj alıyorum. Şu an için hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım. Öncelikli olarak Elazığspor ile görüşeceğim. Durum ne getirir bilmiyorum ama bizler sevildiğini bilen vefalı insanlarız. Önce doğru olanı yapacağız. Anlaşamazsak orasını ondan sonra yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.