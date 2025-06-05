Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beykan Şimşek: "Öncelikli olarak Elazığspor ile görüşeceğim"

Beykan Şimşek: "Öncelikli olarak Elazığspor ile görüşeceğim"

14:025/06/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Beykan Şimşek: "Öncelikli olarak Elazığspor ile görüşeceğim"
Beykan Şimşek: "Öncelikli olarak Elazığspor ile görüşeceğim"

Şu an için hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadığını belirten Elazığspor kaptanı Beykan Şimşek, "Öncelikli olarak Elazığspor ile görüşeceğim" dedi.

Elazığspor’un tecrübeli kaptanı Beykan Şimşek’in ismi sezonun tamamlanmasıyla transfer gündeminden düşmüyor. Başarılı oyuncunun ismi Bursaspor’un ardından Şanlıurfaspor’la da anılmaya başladı. Beykan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek önceliğinin Elazığspor olacağını söyledi.

Tecrübeli oyuncu paylaşımında; "Değerli abilerim, kardeşlerim çok sayıda mesaj alıyorum. Şu an için hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım. Öncelikli olarak Elazığspor ile görüşeceğim. Durum ne getirir bilmiyorum ama bizler sevildiğini bilen vefalı insanlarız. Önce doğru olanı yapacağız. Anlaşamazsak orasını ondan sonra yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

#Beykan Şimşek
#Elazığspor
#futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Manisa bayram namazı saat kaçta?