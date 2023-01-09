ÖZET | Sampdoria-Napoli: 0-2

İtalya Serie A liginde, lider Napoli deplasmanda Sampdoria'ya konuk oldu.

Lider, 19. dakikada Osimhen, 82. dakikada Elif Elmas'ın penaltıdan attığı golle 2-0 mağlup etti ve puanını 44 yaptı. Napoli'nin 17. hafta sonunda en yakın rakibi 7 puan gerisindeki Juventus.

Elif Elmas: "11 aslandık!"

Maç sonu konuşan Elif Elmas, "Penaltı golüm için mutluyum. Bugün on bir aslan gibiydik. Kazanmak çok önemliydi ve böyle bir deplasmanda kazanmak, Sampdoria'yı yenmek kolay değildi. Bize karşı çok konsantreydiler. Kararlı şekilde sahadaydık, bir aile olduğumuzu gösterdik. Top için savaştık, mental olarak da gücümüzü yansıttık" dedi.

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"Her pozisyonda olabilirim"

Maç içerisinde iki pozisyonda oynamasıyla alakalı sorulan soruya da yanıt veren Elif, "Ben de bu forma için oynuyorum. Sahada her pozisyonda bulunabilirim. Her zaman hocamız ve takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandık

Sampdoria-Napoli maç özeti izle

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