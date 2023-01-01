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Spor
Galatasaray'da Emin Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray Futbol Takımı'nda, altyapıdan yetişen stoper Emin Bayram'ın sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı.
16:35 . 16/01/2023 Pazartesi
AA
Emin Bayram

Emin Bayram

Galatasaray Kulübü, genç futbolcu Emin Bayram'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp genç stoperin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Galatasaray'ın gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen 19 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 yılı sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.


Sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişen futbolcumuz Emin Bayram'ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.


Emin Bayram, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısı ile 2021-2022 sezonunu Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'da geçirdi. 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 6 Spor Toto Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yaptı.


#Emin Bayram
#Galatasaray
#SÜPERLİG
2 gün önce
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Galatasaray'da Emin Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı
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