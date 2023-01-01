Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişen futbolcumuz Emin Bayram'ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.