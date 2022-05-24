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Emre Akbaba Alanyaspor'dan ayrıldı

Galatasaray'dan sezon başında bir yıllığına kiralanan Emre Akbaba, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti.

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Haber Merkezi AA
Emre Akbaba Alanyaspordan ayrıldı
Galatasaray'a geri dönüyor.

Aytemiz Alanyaspor formasıyla bu sezon ligde ve kupada toplam 37 maça çıkan ve 13 gol atan Emre Akbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taraftarlara ve kulübe teşekkür etti.

29 yaşındaki futbolcu, paylaşımında şunları kaydetti:

  • "Futbolcu olmak istediğim günden bu yana hizmet ettiğim tüm kulüpler için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu yıl kariyerimde unutamayacağım anlar yaşatan, kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştığımız Alanyaspor'da da çok çalıştım ve takım arkadaşlarımla Alanyaspor için mücadele ettim. Alanyaspor camiasına, üzerimde emeği olanlara, aileme ikinci aile olan Alanyalılara çok teşekkür ederim. Kalbimde her zaman yeriniz ayrı olacak."

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Emre Akbaba (@emreakbb10)'in paylaştığı bir gönderi

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