Emre Akbaba ocak ayına damga vurdu: Dünyada en çok gol atan futbolcu Dünyada ocak ayında en çok gol atan oyuncular belli oldu. Yapılan sıralama Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba, dünyada ocak ayında en çok gol atan futbolcu oldu.

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