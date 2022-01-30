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Emre Akbaba ocak ayına damga vurdu: Dünyada en çok gol atan futbolcu

Dünyada ocak ayında en çok gol atan oyuncular belli oldu. Yapılan sıralama Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba, dünyada ocak ayında en çok gol atan futbolcu oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Akbaba ocak ayına damga vurdu: Dünyada en çok gol atan futbolcu
Emre Akbaba, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen yıldız oyuncu Emre Akbaba, gösterdiği başarılı performansla izleyenlerin alkışını topluyor.

En golcü oyuncu Emre Akbaba

29 yaşındaki oyuncu bu ay attığı 6 golle, dünyada ocak ayında en çok gol atan futbolcu oldu. Emre Akbaba'yı 5 golle, Mons Calpe forması giyen Ayoub El Hmidi ve Hapoel Haifa'da oynayan Alen Ozbolt takip etti.

Sıralamada Atletico Madrid forması giyen Angel Correa, attığı 4 golle 7. sırada yer alırken; Bayern Münih forması giyen Robert Lewandowski ise 12. sırada kendisine yer buldu.

Transfermarkt'ta yer alan sıralama
Transfermarkt'ta yer alan sıralama
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