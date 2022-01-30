Emre Akbaba ocak ayına damga vurdu: Dünyada en çok gol atan futbolcu

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen yıldız oyuncu Emre Akbaba, gösterdiği başarılı performansla izleyenlerin alkışını topluyor.
En golcü oyuncu Emre Akbaba
29 yaşındaki oyuncu bu ay attığı 6 golle, dünyada ocak ayında en çok gol atan futbolcu oldu. Emre Akbaba'yı 5 golle, Mons Calpe forması giyen Ayoub El Hmidi ve Hapoel Haifa'da oynayan Alen Ozbolt takip etti.
Sıralamada Atletico Madrid forması giyen Angel Correa, attığı 4 golle 7. sırada yer alırken; Bayern Münih forması giyen Robert Lewandowski ise 12. sırada kendisine yer buldu.