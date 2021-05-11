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Spor Emre Belözoğlundan İsrail tepkisi "Bu zulme göz yumanlara yazıklar olsun"
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Emre Belözoğlu'ndan İsrail tepkisi: "Bu zulme göz yumanlara yazıklar olsun"

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarını kınadı.

Haber Merkezi AA
Emre Belözoğlundan İsrail tepkisi: Bu zulme göz yumanlara yazıklar olsun
Emre Belözoğlu Ankaragücü maçında kenarda oyuncularını uyarıyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacakları maç öncesinde beIN Sports'a açıklamalarda buldu.

Kudüs'ten gelen görüntülerin dünyanın kanını dondurduğunu söyleyen Belözoğlu, "Bunun dini, ırkı ve inancı yok. İnanca saygısı olmayanların dünyada bence yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm. Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara da yazıklar olsun demekten başka söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde konuştu.

Belözoğlu ayrıca "Dün İdlib'de verdiğimiz şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ömür boyu bu acıyı yaşayacak ailesine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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