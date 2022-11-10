Emre Belözoğlu takımın yıldızı hakkında konuştu: Geldiğimde 100 kiloydu

Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda takımın formda ismi Youssouf Ndayishimiye'yle ilgili açıklamada bulundu.
Burundili oyuncunun önü açık olduğunu belirten Belözoğlu, Avrupa'da rahatlıkla oynayabileceğini söyledi.
İşte Emre Belözoğlu'nun Ndayishimiye ile ilgili açıklamaları:
"Biz geldiğimizde 100 kiloya yakındı"
- "Önce kilo vermesini istedik. Futbolda artık fizik çok etkin. Youssouf, biz geldiğimizde 100 kiloya yakındı. Şimdi 92 kilo civarında ama ben altına düşmesini istiyorum. Futbolcu için olmazsa olmazdır hayatının merkezine futbolu koymak. Can kulağıyla bizi dinliyor ve istediklerimiz eksiksiz yapmaya çalışıyor. Gözlerinde gelişim istediğini görüyorum."
"Aykut Hoca takıma kazandırdı"
- "Ndayishimiye'yi kulübümüze kazandıran isim Aykut Kocaman. Aykut Hoca savunmada kullandı."
"Avrupa'da rahat oynar"
- "Önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Ligimizin en değerli oyuncularından birisi. Bu gelişimini devam ettirirse Avrupa'da çok rahatlıkla oynayabilir."