Spor Emre Belözoğlu takımın yıldızı hakkında konuştu Geldiğimde 100 kiloydu
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Emre Belözoğlu takımın yıldızı hakkında konuştu: Geldiğimde 100 kiloydu

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezonun flaş oyuncularından Youssouf Ndayishimiye'nin gelişimi hakkında konuştu. Takımın başına geçtiğinde oyuncunun 100 kilo civarında olduğunu belirten 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Şimdi 92 kilo civarında ama ben daha da kilo vermesini istiyorum. Gelişimini devam ettirirse Avrupa'da çok rahatlıkla oynayabilir" dedi.

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Emre Belözoğlunun Ndayishimiye ile ilgili açıklamaları
Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda takımın formda ismi Youssouf Ndayishimiye'yle ilgili açıklamada bulundu.

Burundili oyuncunun önü açık olduğunu belirten Belözoğlu, Avrupa'da rahatlıkla oynayabileceğini söyledi.

İşte Emre Belözoğlu'nun Ndayishimiye ile ilgili açıklamaları:

"Biz geldiğimizde 100 kiloya yakındı"

  • "Önce kilo vermesini istedik. Futbolda artık fizik çok etkin. Youssouf, biz geldiğimizde 100 kiloya yakındı. Şimdi 92 kilo civarında ama ben altına düşmesini istiyorum. Futbolcu için olmazsa olmazdır hayatının merkezine futbolu koymak. Can kulağıyla bizi dinliyor ve istediklerimiz eksiksiz yapmaya çalışıyor. Gözlerinde gelişim istediğini görüyorum."

24 yaşındaki Ndayishimiye'nin boyu 1.87
24 yaşındaki Ndayishimiye'nin boyu 1.87

"Aykut Hoca takıma kazandırdı"

  • "Ndayishimiye'yi kulübümüze kazandıran isim Aykut Kocaman. Aykut Hoca savunmada kullandı."

"Avrupa'da rahat oynar"

  • "Önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Ligimizin en değerli oyuncularından birisi. Bu gelişimini devam ettirirse Avrupa'da çok rahatlıkla oynayabilir."
Ndayishimiye bu sezon çıktığı 23 maçta 6 gol atıp 1 de asist yaptı.
Ndayishimiye bu sezon çıktığı 23 maçta 6 gol atıp 1 de asist yaptı.

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