Emre Mor Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır" denildi.

Sözleşme detayları belli oldu

Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük’e Emre Mor transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay ödeyecek.

Fenerbahçe'nin bazı futbolcuları da takas olarak bu transfer karşılığında Fatih Karagümrük’e vereceği belirtildi.

Fatih Karagümrük’ün Fenerbahçe altyapısında forma giyen Efecan Mızrakçı’yı istediği, sarı-lacivertli ekibin de satın alma önceliği maddesi koyarak 18 yaşındaki sağ bekin transferine izin vereceği belirtildi.

Fenerbahçe’nin Emre Mor ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, genç oyuncuya da yıllık 700 bin Euro ücret ödeyeceği öğrenildi.

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Bu gönderiyi Instagram'da gör Emre Mor (@emre.mor9)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

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