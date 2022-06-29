Spor Emre Mor Fenerbahçede
FUTBOL FUTBOL

Emre Mor Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrüklü oyuncu Emre Mor'un transferi için prensipte anlaşıldığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Mor Fenerbahçede
Emre Mor, geçen sezon Karagümrük formasıyla çıktığı 29 maçta 6 gol atıp, 4 de asist kaydetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır" denildi.

Sözleşme detayları belli oldu

Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük’e Emre Mor transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay ödeyecek.

Fenerbahçe'nin bazı futbolcuları da takas olarak bu transfer karşılığında Fatih Karagümrük’e vereceği belirtildi.

Fatih Karagümrük’ün Fenerbahçe altyapısında forma giyen Efecan Mızrakçı’yı istediği, sarı-lacivertli ekibin de satın alma önceliği maddesi koyarak 18 yaşındaki sağ bekin transferine izin vereceği belirtildi.

Fenerbahçe’nin Emre Mor ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, genç oyuncuya da yıllık 700 bin Euro ücret ödeyeceği öğrenildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Emre Mor (@emre.mor9)'in paylaştığı bir gönderi

Fenerbahçe'den forvete Artem Dovbyk ve Andrea Petegna hamlesi
SPOR
Fenerbahçe'den forvete Artem Dovbyk ve Andrea Petegna hamlesi


Düzcede sel felaketi

Düzce'de sel felaketi

​Mağdurlar evlerine kavuşmak için suyun çekilmesini bekliyor.
Bakan Soylu Düzcede

Bakan Soylu Düzce'de

Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmalarını takip etti.
Dünyanın gözübu zirvede

Erdoğan: ​Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz

​MHP lideri Bahçeli'den Madrid mutabakatına övgü

​NATO'dan Madrid zirvesinde İsveç ve Finlandiya kararı.

ABD'den F-16 mesajı

ABD'den F-16 mesajı

Türkiye'nin modernize planlarını destekliyoruz.

Adana'da petrol bulunan tarlanın sahibi konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.