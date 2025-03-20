Emre Mor'dan milli takım sözleri: Uzun süredir bekliyordum

"Benim kariyerime bakınca, hep mental tarafın sıkıntılı geçtiğini görüyoruz süreç olarak ama yaş aldıkça güç alıyoruz mental olarak. Eyüpspor'da Arda hocanın desteği inanılmaz. Şu anda mutlu olmaya çalışıyorum. Kalitemi her seferinde göstermek istiyorum. Güzel anlar gelecektir, buna inanıyorum. Burada olmak da mutluluk veriyor."

"Milli takımla tekrar birlikte olmak benim için çok özel. Çok uzun süre burada değildim. Umarım sadece bu iki maçta değil, ileride de fazlasıyla desteğim olur. Karışık duygular içerisindeyim çok uzun süredir bekliyordum çünkü."