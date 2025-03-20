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Emre Mor'dan milli takım sözleri: Uzun süredir bekliyordum

Emre Mor'dan milli takım sözleri: Uzun süredir bekliyordum

18:4720/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Emre Mor bu sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.
Emre Mor bu sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Emre Mor, uzun bir aranın ardından A Milli Takım kadrosuna çağrılmasını yorumladı. 27 yaşındaki futbolcu, "Milli takımla tekrar birlikte olmak benim için çok özel. Çok uzun süre burada değildim." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Emre Mor, yeniden A Milli Takım kadrosuna alınmasıyla ilgili konuştu.


Tecrübeli isim, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:


"Benim kariyerime bakınca, hep mental tarafın sıkıntılı geçtiğini görüyoruz süreç olarak ama yaş aldıkça güç alıyoruz mental olarak. Eyüpspor'da Arda hocanın desteği inanılmaz. Şu anda mutlu olmaya çalışıyorum. Kalitemi her seferinde göstermek istiyorum. Güzel anlar gelecektir, buna inanıyorum. Burada olmak da mutluluk veriyor."


"Milli takımla tekrar birlikte olmak benim için çok özel. Çok uzun süre burada değildim. Umarım sadece bu iki maçta değil, ileride de fazlasıyla desteğim olur. Karışık duygular içerisindeyim çok uzun süredir bekliyordum çünkü."

#Emre Mor
#Macaristan
#Türkiye

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