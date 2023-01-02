Galatasaray'da Emre Taşdemir şoku

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-Kırmızılı takım bugün yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Emre Taşdemir Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'da bu sezon Karagümrük, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında süre alan Emre Taşdemir yeniden sakatlandı. 27 yaşındaki sol bek, MK Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.