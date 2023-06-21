Emre Taşdemir Galatasaray'dan ayrıldı

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından 27 yaşındaki futbolcu için bir veda mesajı paylaştı. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Emre. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" ifadeleri kullanıldı. Emre Taşdemir ise sosyal medya hesabından "Her şey için teşekkür ederim" mesajını paylaştı.