|
Spor

Emre Taşdemir Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray, sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Emre Taşdemir’e verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

16:58 . 21/06/2023 Çarşamba
IHA
Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı formayla 37 maça çıktı.

Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı formayla 37 maça çıktı.

Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da mukavelesi biten sol bek oyuncusu Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı.


Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından 27 yaşındaki futbolcu için bir veda mesajı paylaştı. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Emre. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" ifadeleri kullanıldı. Emre Taşdemir ise sosyal medya hesabından "Her şey için teşekkür ederim" mesajını paylaştı.


Galatasaray’ın, 2018-2019 sezonunda transfer ettiği Emre Taşdemir, sarı-kırmızılılarla 37 resmi maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.






#Galatasaray
#Emre Taşdemir
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurbanlık hayvanlar sıkı kontrolden geçiriliyor