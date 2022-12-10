Spor Beşiktaştan Emrecan açıklaması Kırık var
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş'tan Emrecan açıklaması: Kırık var

Beşiktaş, Antalya kampında oynanan Sporting Charleroi hazırlık maçında burnuna darbe alan Emrecan Uzunhan'ın burun kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca Valentin Rosier'in de ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugünkü antrenmana katılmadığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Emrecan Uzunhan ve Valentin Rosier neden idmana çıkmadı?
Emrecan Uzunhan bu sezon Süper Lig'de 2 maça çıktı.

Beşiktaş Kulübü, oyuncuların sağlık durumuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama paylaştı.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Antalya kampında Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun, 9 Aralık 2022 itibarıyla takımımızla çalışmalara başlamıştır. Futbol A Takımımızın Antalya’da Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında burnuna darbe alan futbolcumuz Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Ayrıca Uzunhan’da üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır. Futbolcumuz Valentin Rosier, ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştır" ifadelerine yer verildi.

Şenol Güneş: Brezilya'yı finalde bekliyordum
SPOR
Şenol Güneş: Brezilya'yı finalde bekliyordum

CANLI | Fas - Portekiz

CANLI | Fas - Portekiz

​Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz karşılaşacak.
Sezonu kapattı

Sezonu kapattı

Kayak yaparken bacağını kırdığını açıkladı.
Negatif bir durum yok

'Negatif bir
durum yok'

Selahattin Baki'den Jorge Jesus açıklaması.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Acı haber geldi

Acı haber geldi

​Kale direği üzerine devrilen minik Yiğit kurtarılamadı.
'Finalde bekliyordum'

'Finalde bekliyordum'

​Şenol Güneş'ten Dünya Kupası değerlendirmesi.
'Ses gelmiyor'

'Ses gelmiyor'

Messi'nin gol sevincindeki hareketi kime yaptığı ortaya çıktı.
'Artık devam <br>etmeyeceğim'

'Artık devam
etmeyeceğim'

​Arjantin maçı sonrası milli takımı bıraktığını açıkladı.
Tempo <br>baskı<br>pas

Tempo
baskı
pas

Abdullah Avcı başarıyı üç başlıkta topladı. ​
Maçı takip ederken <br>hayatını kaybetti

Maçı takip ederken
hayatını kaybetti

Dünya Kupası karşılaşmasında bir anda fenalaştı.
Erken final

Erken final

​Dünya Kupası'nda bugün son yarı finalistler belli oluyor.
Weghorst'a 'aptal' dedi

Weghorst'a 'aptal' dedi

Messi'den geceye damga vuran hareket.
Unutulmayacak maçta <br>kazanan Arjantin

Unutulmayacak maçta
kazanan Arjantin

Messi ve arkadaşları yarı finale yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.